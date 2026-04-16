16日の天気は、全国的に晴れて気温上昇。これまでの一日の天気を振り返ります。

■全国的に日差したっぷり 天気の急変には注意を

朝は関東から東北の沿岸部では雨が残りましたが、日中は天気が回復し全国的に日差しが届きました。ただ、上空には寒気が流れ込んでいて、大気の状態が不安定となりそうです。関東や東北南部を中心に、夕方以降は急な雷雨の恐れがあります。黒い雲が近づいてきたり、急に冷たい風が吹いてきたら、天気急変のサインです。空模様の変化にお気をつけください。

■東北はお花見日和 青森でも桜満開に

桜が見頃を迎えている東北北部でも青空が広がり、お花見が楽しめる天気となりました。日差しの暖かさに誘われ、青森県からも桜満開の便りが届いています。平年より10日も早い満開で、これで本州すべての地点で満開となりました。例年より早く桜前線は北上していて、函館の桜の標本木もつぼみが膨らみ始めているようです。平年の開花日は4月28日ですが、今年は週末までに開花の発表があるかもしれません。

【ソメイヨシノの満開】

青森 平年より10日早い 昨年より6日早い

■西日本や東海で夏日続出 昼間は初夏の陽気に

日差しの届いた時間の長かった西日本や東海を中心に気温が上がり、初夏の陽気となりました。名古屋や広島、松山などでは今年初めての夏日となっています。

【16日の最高気温】午後3時まで・（）内は季節感

東京 23.5℃（5月中旬）

名古屋 26.6℃（6月上旬）★今年初の夏日

岐阜 26.1℃（5月下旬）★今年初の夏日

広島 26.3℃（6月上旬）★今年初の夏日

松山 25.6℃（5月下旬）★今年初の夏日

高知 28.1℃（6月下旬）★今年最高

長崎 25.7℃（6月上旬）★今年初の夏日

■この先の天候は？最新の1か月予報

今年は暑くなるのが早いと感じている方も多いかもしれませんが、この先も高温傾向は続きそうです。16日に発表された最新の1か月予報によると、全国的に気温は高い見込みで、特に来週は西日本や東日本を中心にかなりの高温が予想されています。晴れると当たり前に夏日になるような日が続いてしまいそうです。

また、降水量は東日本や、西日本の太平洋側で平年並みか多い予想で、この先も多雨傾向が続きそうです。冬の少雨から一転、雨の降る日が多くなるでしょう。ダムの貯水率回復には期待ができますが、これから迎える大雨のシーズンに備えて、改めてハザードマップの確認や防災グッズの準備などをしておくと良さそうです。