新設「ホームランウィング」を嘆くファン続出

プロ野球、中日の本拠地バンテリンドームには、今季から外野フェンスを前に出した「ホームランウィング」が新設された。15日の広島戦では、広島側にそのホームランウィング前のフェンスに当たってから、客席に飛び込む本塁打が飛び出した。相手チームに“恩恵”が与えられる状況が続き、中日ファンからは複雑な声があがっている。

球界でも屈指の“投手天国”に異変が起きている。中日が2点返した直後の8回の広島の攻撃では、1死一塁から4番モンテロが、ライトに大飛球。右翼手も必死に追いかけたが、打球はホームランウィング前のフェンス上部に当たると、バウンドしながらウィング内へと落ちた。昨季までなら絶対に本塁打にならなかった「ウィング弾」は、中日の反撃ムードを断ちきるダメ押しの2ランとなった。

この本塁打を、試合を配信した「DAZN」の野球専門アカウントが動画で投稿。「ここで出た貴重な一発 フェンス上部に当たり向こう側へ モンテロが2ランホームラン」と記すと、ファンからも様々な声が上がった。

「テラスへの被弾数＞＞＞テラスへの本塁打数 中日さん完全にテラスが敵になってる…」

「相手の攻撃の時は引っ込めろよ」

「中日にとってはこのテラス逆効果やろ」

「遠隔操作で外野フェンスを前後自由に動かせるように魔改造するしか、先は無い」

「これテラスなかったら普通にライトフライだったよな」

「バンテリン、テラス超えのホームランよく見るなぁ…（ビジターチームの）」

「バンテリンのラッキーゾーン様様だよね。条件は同じなのだけど」

「マジでテラス作ったん大失敗すぎるやろ 阪神戦といい相手チームに利用されまくりやん」

11日に行われた阪神戦でも、阪神に与えた4本塁打のうち、3本が「ウィング弾」。打者優位となるはずが、相手チームばかりが恩恵を受けているのではないかという状況に、ドラゴンズファンからは嘆きの声が相次いでいた。



（THE ANSWER編集部）