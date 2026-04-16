◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）枠順確定＝１６日

３頭出しで挑む上原佑厩舎は、ホープフルＳ２着以来となるフォルテアンジェロ（牡３歳、父フィエールマン）がフルゲートが１８頭になった１９９０年以降で２勝の３枠６番。報知杯弥生賞ディープインパクト記念で２着に入ったライヒスアドラー（牡３歳、父シスキン）は、２着３回が最高の５枠９番。京成杯の覇者グリーンエナジー（牡３歳、父スワーヴリチャード）は、３勝を挙げる６枠１２番に決定した。

指揮官は「３頭とも極端な枠ではないので、問題ないと思います。あとは騎手と相談して作戦を組みます」とコメントした。

決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、騎手の順。全て牡３歳で斤量５７キロ）。

（１）カヴァレリッツォ ダミアン・レーン

（２）サウンドムーブ 団野 大成

（３）サノノグレーター 田辺 裕信

（４）ロブチェン 松山 弘平

（５）アスクエジンバラ 岩田 康誠

（６）フォルテアンジェロ 荻野 極

（７）ロードフィレール 武 豊

（８）マテンロウゲイル 横山 和生

（９）ライヒスアドラー 佐々木大輔

（１０）ラージアンサンブル 高杉 吏麒

（１１）パントルナイーフ クリストフ・ルメール

（１２）グリーンエナジー 戸崎 圭太

（１３）アクロフェイズ 西村 淳也

（１４）ゾロアストロ 岩田 望来

（１５）リアライズシリウス 津村 明秀

（１６）アルトラムス 横山 武史

（１７）アドマイヤクワッズ 坂井 瑠星

（１８）バステール 川田 将雅