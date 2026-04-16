「ファーム東地区・ロッテ７−１オイシックス」（１６日、ロッテ浦和球場）

２５年の現役ドラフトで阪神からロッテへ移籍した井上広大が３号ソロを放った。

「４番・右翼」で先発。七回無死で相手右腕のカーブを引きつけ、逆方向へ打ち返し右中間スタンドまで運んだ。こすったように見えた打球は高々と舞い上がってフェンスを越え、実況が「いや〜伸びていきましたね」と驚く一発だった。

今季の井上は開幕１軍を逃したが、２軍では１９試合に出場して６０打数１９安打で打率・３１７。４本塁打は東地区でトップタイで、１４打点は単独トップの２冠だ。

井上は履正社時代に夏の甲子園を制し、２０１９年ドラフト２位で阪神に入団。２４年には１軍でプロ初本塁打を含む３本塁打を放った。１８９センチの巨体から打ち返す力強い打球で“ロマン砲”とも呼ばれたが、阪神では１軍に定着できなかった。

ＳＮＳでは「井上広大上げても面白そう」、「そろそろ１度１軍に呼んでも良いのでは？」、「井上広大また逆方向弾を放ってる…」と期待する声が相次いだ。