国内外で規模拡大するハラール 東京、タイで展示会開催

日本の2025年ハラール食品輸出額は実績を3.67％拡大しており、ビジネス参入する企業が増加している。今年国内外で計画されているハラール展示会について、メディアおよび事業者向け説明会が16日、東京ビッグサイト会議室で開催された（主催＝ヒカリ、後援＝ハラル・ジャパン協会）。

説明会ではハラール市場、ハラル産業の現況とタイ・バンコクで7月に開催される「MEGA HALAL BANGKOK」（7月15〜17日、以下メガハラールバンコク）と5月19、20日に東京都立産業貿易センター浜松町館で開催する「ハラル インバウンド＆アウトバウンドエクスポ ジャパン 2026」の概要について説明した。

席上メガハラールバンコクを運営するComAsia（香港）のPeter Cheung氏（写真）は、昨年開催した第一回メガハラールバンコクでは出展企業200以上、来場バイヤー7542人だったと報告し、今回は「出展企業400以上、来場バイヤー1万5千人以上を見込んでいる。東南アジアにおけるハラール食品の最大市場はインドネシアだが、タイはアセアン諸国のハブであり、ムスリム人口が増加、ハラールは市場拡大している。高品質として知られる日本製品の需要が増加している」と述べ、出席した事業者へ参加を呼び掛けた。

同氏によるとタイ国内のハラール市場成長率は7.78％。なお展示会場での出展カテゴリーは、食品・飲料のほか、ウェルネス・健康用品、美容、ファッションなど幅広い分野でハラール商品を展示商談する。

なお5月開催の国内展示会は、ヒカリが主催。国内のハラール認証団体が発行する認証を取得している企業（食品・素材、飲料、化粧品、レストラン、旅行会社）等が出展を予定しており入場無料。5月19，20日の両日ともに午前10時から午後4時半まで開催される。

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