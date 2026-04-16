現在サウジアラビアのアル・ナスルでプレイしているFWクリスティアーノ・ロナウドには、これまで何度かアメリカ・MLS移籍の噂が流れたことがある。今年2月にはアル・ナスルの補強が不十分だと不満を口にしたこともあり、サウジアラビアでキャリアを続けるかは不透明だ。



MLSではリオネル・メッシがインテル・マイアミで活躍しており、再びメッシとロナウドが同じリーグで戦うところを見たいと考えるサッカーファンは多いはず。





ただ、これに反対する者もいる。ニューヨーク・レゥドブルズで活躍したブラッドリー・ライト・フィリップス氏は、MLSの環境は合っていないと持論を展開している。「ロナウドがMLSでプレイするところは見たくないな。彼のキャリアはもう終盤に差し掛かっていると思うが、同じ終盤でもメッシの場合は今でも1対1で相手を圧倒できるレベルにある。しかし、クリスティアーノがかつてのような魔法を生み出せるかは疑問だね。もし彼が過去の調子を取り戻せないなら、MLSへの移籍は彼の輝かしいキャリアを台無しにしてしまうかもね」「ジルーがロサンゼルスFCで苦労していた姿を見た時、アーセナルサポーターの1人として辛かったよ。彼は必要なパスを受けられず、以前とは別人のようだった。クリスティアーノにも同じことが起こるのではと心配だね。もし彼がMLSに来ればリーグにスポットが当たるだろうが、良い結果になる可能性は低いと思う」（『MARCA』より）。ロナウドは若い頃のようなドリブルを繰り出す機会が減り、ゴール前の動き出しで勝負する点取り屋となっている。チームメイトからの良質なボールが必要で、MLSのクラブでそうしたボールを受けられるかは疑問もあるか。それこそチャンスメイクでも力を発揮するメッシとチームメイトになる場合は面白そうだが、そんな夢のシナリオが実現することはあるだろうか。