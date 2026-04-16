『のど自慢』高瀬耕造アナの“持ち味”を前任・二宮直輝アナが分析＆エール「徐々ににじみ出てくるのでは」
NHKの二宮直輝アナウンサーが、大阪放送局に着任し、16日に市内の同局で会見を行った。
【写真】「ほ」のパネルを持ってさわやかな笑みを浮かべる二宮直輝アナ
東京で『のど自慢』などを担当していた二宮アナは、3年ぶりの大阪復帰となり、『ほっと関西』（月〜金 後6：10〜 ※総合・関西地方）月〜水曜キャスターなどを務める。「自分でも驚くぐらい、3年のブランクを感じないぐらい、すっと自然に戻ってこられた」とにこやかにあいさつした。
『のど自慢』の司会は、大阪から東京に戻った高瀬耕造アナと交代。二宮アナは「大先輩にあたる」「見ていてさすがの安定感」と敬意を示した。
その上で「まだまだ安全運行に務めているのかなという印象」と続け、高瀬アナの“持ち味”について「持ち前の軽やかな自虐と、そこからにじむ本音」と分析しながら「そういったものが徐々ににじみ出てくるのでは」とエールを送っていた。
二宮アナ自身は『のど自慢』を通じて「お一人おひとりの思いに向き合って、寄り添うことの大切さを感じてきた」という。「『ほっと関西』はニュースで、『のど自慢』とは違うが、根っこの部分は同じだと思っている」と張り切っていた。
【写真】「ほ」のパネルを持ってさわやかな笑みを浮かべる二宮直輝アナ
東京で『のど自慢』などを担当していた二宮アナは、3年ぶりの大阪復帰となり、『ほっと関西』（月〜金 後6：10〜 ※総合・関西地方）月〜水曜キャスターなどを務める。「自分でも驚くぐらい、3年のブランクを感じないぐらい、すっと自然に戻ってこられた」とにこやかにあいさつした。
『のど自慢』の司会は、大阪から東京に戻った高瀬耕造アナと交代。二宮アナは「大先輩にあたる」「見ていてさすがの安定感」と敬意を示した。
二宮アナ自身は『のど自慢』を通じて「お一人おひとりの思いに向き合って、寄り添うことの大切さを感じてきた」という。「『ほっと関西』はニュースで、『のど自慢』とは違うが、根っこの部分は同じだと思っている」と張り切っていた。