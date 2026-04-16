平野美宇 志田千陽と「推し増し止まらない」2S 私服×着け耳姿が大反響「乃木坂みたい」「可愛すぎ」
卓球女子で東京、パリ五輪代表の平野美宇（26＝木下グループ）が16日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露し反響を呼んでいる。
平野は「時差投稿になります サンリオピューロランド協力のもと、ピューロランドへちーちゃんと遊びに行ってきました」とつづり、バドミントン女子ダブルスでパリ五輪銅メダルの志田千陽との2ショットを複数枚投稿。
志田とはこれまでに、乃木坂46のライブやバスケットボール観戦など、プライベートで交流をSNSに上げており「ちーちゃんとは好きな物が沢山同じで、今回は一緒に大好きなサンリオの仲間達に会えて嬉しかったです」。
「どのキャラクターも可愛すぎて、、キティ推しはもちろんですが、気づいたらプリンくんの耳も購入していて、クロミちゃんも神対応で、、推し増しが止まらない私でしたw」とポムポムプリンの耳を着けた自身、クロミちゃんの耳をつけた志田の姿も披露した。
これにファンからは「乃木坂メンバーの投稿みたい」「やばーい！！可愛いすぎる」「愛い可愛いーぜーーんぶ可愛い」「最高じゃーん」などの声が上がった。