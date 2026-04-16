千葉県の60歳の女性の家に押し掛け、スマートフォンを郵便ポストに投函し受け取るよう要求するなどストーカー行為をしたとして、女性の娘の元交際相手の男が逮捕されました。

ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたのは、千葉市稲毛区の自称自営業、園田穂波容疑者（29）です。

園田容疑者はおととい（14日）、千葉県内に住む60歳の女性の家に2回押し掛けたうえ、スマートフォンを郵便ポストに投函し受け取るよう要求するなどストーカー行為をした疑いがもたれています。

警察によりますと、園田容疑者は女性の娘（20代）の元交際相手でしたが、数年前に交際関係を解消しており、それ以降、連絡は取っていなかったということです。

娘は、女性と一緒に暮らしていませんでした。

取り調べに対し園田容疑者は「娘にプロポーズしに自宅に会いに行っただけで、ストーカーではない」と容疑を否認しています。

また、スマートフォンを置いていった理由については「結婚指輪の代わりだった」と話しているということです。

警察は事件の詳しいいきさつを調べています。