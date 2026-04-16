約20億円が投じられたmimiirose、4年を待たず解散…プロデューサーの不正疑惑から立て直せず

ガールズグループmimiiroseが解散した。

メンバーのイェウォンは4月16日、自身のSNSを更新。

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「私たちmimiiroseは長い話し合いの末、それぞれの道を歩むことになりました」と報告した。

さらに「私たちを信じて待ってくれたファンの皆さんに、まず最初に伝えたかったのは“ありがとう”という言葉でしたが、今日はそれよりも重い知らせを伝えることになり、とても心が痛いです」と胸の内を明かした。

そして「これまでそばで支えてくださり本当にありがとうございました。これからはそれぞれの場所で、より強くなった姿でまた皆さんに会えるよう努力します。私たちの新しいスタートを温かく見守ってください」と締めくくった。

（写真提供＝OSEN）mimiirose

2022年9月にデビューしたmimiiroseは、ベテラン歌手のイム・チャンジョンが約200億ウォン（約20億円）を投じてプロデュースしたガールズグループとして注目を集めた。しかし、イム・チャンジョンに株価操作疑惑が浮上したことで状況は一変。2024年3月に事務所を移して再出発を図ったが、立て直すことはできず、デビューから4年を待たずして活動に幕を下ろすことになった。