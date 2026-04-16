【全64アイテム】ペコちゃん×アフタヌーンティー初コラボ　タンブラーやエプロンなど展開

ライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）」は、不二家の人気キャラクター「ペコちゃん」との初となるコラボレーションアイテムを発売する。

アフタヌーンティー公式オンラインストアでは4月27日12時頃から先行販売を開始。全国のアフタヌーンティー・リビング店舗では4月29日から順次展開する。

■紅茶時間をテーマにしたオリジナルアートを展開

コラボアイテムは、紅茶の時間を楽しむペコちゃんのアートを中心に、ポコちゃんや仲良しのドッグが並ぶオリジナルデザインを採用。日常使いしやすい雑貨からアパレルまで、全64種類をラインアップした。

樹脂製タンブラーやエプロン、Tシャツなど、親子でおそろいコーディネートを楽しめる商品もそろえ、幅広い層に訴求する。

■主なアイテムラインアップ(価格はすべて税込)

◆樹脂製タンブラー（各990円）

軽量で扱いやすく、落としても割れにくい素材を採用。子どもでも使いやすい仕様となっている。

【各アイテムの画像(20点)はこちら】ペコちゃん×アフタヌーンティー

◆エプロン（大人用5,500円／子ども用〈三角巾付き〉3,960円）

親子でおそろいが楽しめるデザイン。キッズ用には名前タグを備え、学校の調理実習にも適している。

エプロン、キッズエプロン(三角巾付き)

◆プリントTシャツ（大人用4,950円／子ども用3,850円）

綿100％素材を使用。夏のお出かけシーンで気軽にリンクコーデが楽しめる。

◆クッション（キャンディ型4,400円／正方形3,960円）

「ミルキー」をモチーフにしたデザインで、思わず抱きしめたくなる愛らしい仕上がり。

このほか、以下のような多彩な雑貨(一部抜粋)も展開する。

・ステンレスタンブラー（3,300円）

・アイスグラス（1,760円）

・ティースプーン（990円）

・プレート（1,760円）

・ケーキフォーク（990円）

・マグカップ（1,980円）

・ランチョンマット ピンク（1,320円）

・ランチョンマット レッド（1,100円）

・アクリルコースター（各990円）

・自立保冷バッグ（2,860円）

【各アイテムの画像(20点)を見る】ペコちゃん×アフタヌーンティー

・ポケッタブルバッグ（1,980円）

・リール付きパスケース（2,970円）

・キーコインケース（2,970円）

・スマホショルダー（各2,860円）

・コードリール（2,530円）

・チャーム付きジャカードミニタオル（1,100円）

・ステッカーセット（1,100円）

・ステッカー（各660円）

・がま口財布（2,200円）

・ポーチ（2,640円）

・ティッシュポーチ（2,200円）

・ミニミラー（770円）

・がま口ミニポーチチャーム（1,980円）

・缶入りメモ（1,320円）

・レターセット（1,320円）

・スタンプ（各935円）

ポケッタブルバッグ、リール付きパスケース、チャーム付きジャカードミニタオル

■ペコちゃんが1日店長に就任、撮影会も開催

今回の初コラボを記念し、ペコちゃんが1日店長として登場するイベントも実施する。あわせて、先着限定の記念撮影会も開催予定だ。

■開催日時

4月29日（水）、5月2日（土）の計2日間

■開催店舗

アフタヌーンティー・ホーム＆リビング ららぽーとTOKYO-BAY

■参加方法

4月17日（金）12時から公式オンラインにて予約受付開始

※予約はオンライン限定で、店舗での受付は行わない

※先着順のため、定員に達し次第終了

※内容は予告なく変更となる場合がある

Afternoon Tea LIVING