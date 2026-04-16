ウブロのビッグ・バンジョイフル新作♡パープルが輝く大人の華やぎウォッチ

ジュエリーのような輝きをまとったタイムピースを楽しみたい方へ♡ウブロの「ビッグ・バンジョイフル」コレクションに、新たな魅力を放つパープルモデルが登場しました。華やかさの中に落ち着きと強さを感じるカラーリングは、大人の女性にぴったり。日常にさりげない高揚感を添えてくれる、特別な一本です。

パープルが象徴する美しさ

「ビッグ・バンジョイフルスチールパープル」は、直感や強さ、調和を象徴するバイオレットカラーが印象的。可視光線の中でも高いエネルギーを持つ色とされ、感情と理性のバランスを表現します。

アメジストが放つ穏やかな輝きは、内面の美しさや落ち着きを引き出し、身につける人の魅力をさりげなく高めてくれます。

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宝石の輝きと精緻なデザイン

ベゼルには36個のアメジストをセットし、H型ビスとともにブランドのアイコニックなデザインを完成。すべて手作業で選別・カット・セッティングされた石が、繊細な輝きを放ちます。

ホワイトダイアルとのコントラストが美しく、ラバーストラップへと自然に続くカラーリングが統一感を演出。華やかさと上品さを兼ね備えた仕上がりです。

機能性と快適な着用感

自動巻きムーブメント「HUB1120」を搭載し、約40時間のパワーリザーブを実現。さらに「ワンクリック」ストラップ交換システムにより、簡単にスタイルチェンジが可能です。

ジェムストーンカラーのストラップとホワイトラバーの2本が付属し、シーンに合わせたコーディネートを楽しめます。

商品詳細

ビッグ・バンジョイフルスチールパープル



カラー：パープル／スカイブルー／アップルグリーン／ピンク／オレンジ

仕様：自動巻きムーブメント、約40時間パワーリザーブ、日付表示

販売：ウブロブティック、公式サイト、正規販売店

保証：最大10年（5+5年保証）

ウブロで叶える自分らしい輝き♡

ウブロのビッグ・バンジョイフルは、ただ時を刻むだけでなく、身につける人の個性や気分を表現する特別な存在。

華やかなカラーと宝石の輝きが、日常にさりげない自信とときめきをプラスしてくれます。自分らしいスタイルを大切にしたい方にこそおすすめしたい、ラグジュアリーウォッチです♪