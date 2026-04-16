女子ゴルフのKKT杯バンテリン・レディースはあす17日に熊本県・熊本空港カントリークラブ（6595ヤード、パー72）で開幕する。

年間ポイントランク1位の佐久間朱莉（23）は、昨年ツアー初Vを挙げた思い出の大会で連覇に挑む。

「この1年早かったなというのと、初優勝したところに、こうやって戻ってこれて、うれしいなという気持ちです」

前週は初日に49位と出遅れながら2日目68、最終日も68と追い上げ、1打差の2位に入った。2週前のヤマハ・レディースで菅楓華に抜かれて2位だった年間ポイントランクも1週でトップに返り咲いた。

「調子は良くも、悪くもという感じです。最近ずっとこんな感じです。良くなりそうで、また何かが悪くて、みたいな繰り返しです。でもこういう調子でも、しっかりと優勝争いができるようになりたいと思っています。（前週の富士フイルム・スタジオアリス女子オープンでも）最後まで諦めず17、18番でバーディーを取れたのは大きいかなと思います」

刺激もあった。前週の男子メジャーのマスターズで“推し”の1人のローリー・マキロイが連覇を果たし気持ちも上向きになった。

「最終日の後半はほとんど全部（中継を）見ていました。マキロイが勝ったから、私も勝ちたいです」と笑顔で話した。「マキロイの記事を見て“（優勝者に与えられる）グリーンジャケットを持っているつもりでプレーする”というのを見ていたので、私も（この大会で）勝っているので、そういう気持ちでプレーしたいなと思います」

連覇なら大きな数字にも到達する。現在の生涯獲得賞金は4億8826万672円で、優勝金1800万円を上積みすれば、5億円の大台を突破。23歳129日での達成は、山下美夢有の22歳81日に次ぐ歴代2位の年少記録となる。

「5億かあ！！と思います。凄いなと」と、さすがに金額が大きいだけにあまり実感はわかない様子だった。

試合中は、生ものなどは食べないように注意しているが、昨年は人生で初めて馬刺しに挑戦。「怖かったですけど、食べたいなと思って。おいしかったです」と熊本の名産品に舌鼓を打った。

験担ぎは普段しないタイプだが「昨年初めて馬刺しを食べて勝ったので、今日も馬刺しを食べにいきます」と話していた。

連覇への準備は整った。