高岡早紀、娘と商店街をぶらぶら“プライベートショット”に反響「マジで美しい」「オーラが凄すぎ」「アンハサウェイかと思った」
俳優の高岡早紀（53）が14日、自身のインスタグラムを更新。娘と商店街を訪れたことを報告し、プライベートショットを公開した。
【写真】「顔ちっちゃ」娘と商店街をぶらぶらする高岡早紀の“プライベートショット”
高岡は「娘と商店街をぶらぶら。一緒に歩いているだけでもなんか嬉しい。。」とつづり、街中で撮影された1枚の写真を投稿。黒のロングワンピースにサングラスを合わせたシンプルながら洗練されたコーディネートで、商店街を歩くプライベートショットを披露している。
投稿では、レンガ調の歩道と並ぶ店舗を背景に振り返る自然体の様子が収められており、娘との穏やかな時間を楽しんでいる様子がうかがえた。
この投稿にファンからは「マジで美しい」「オーラが凄すぎ」「アンハサウェイかと思った」「商店街までパリの街角に見えてくる」「顔ちっちゃ」などの声が寄せられ、大きな反響を呼んでいる。
【写真】「顔ちっちゃ」娘と商店街をぶらぶらする高岡早紀の“プライベートショット”
高岡は「娘と商店街をぶらぶら。一緒に歩いているだけでもなんか嬉しい。。」とつづり、街中で撮影された1枚の写真を投稿。黒のロングワンピースにサングラスを合わせたシンプルながら洗練されたコーディネートで、商店街を歩くプライベートショットを披露している。
投稿では、レンガ調の歩道と並ぶ店舗を背景に振り返る自然体の様子が収められており、娘との穏やかな時間を楽しんでいる様子がうかがえた。
この投稿にファンからは「マジで美しい」「オーラが凄すぎ」「アンハサウェイかと思った」「商店街までパリの街角に見えてくる」「顔ちっちゃ」などの声が寄せられ、大きな反響を呼んでいる。