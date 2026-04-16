元サンフレッチェ広島GMで、日本代表監督の森保一氏を広島の前身・マツダにスカウトしたことでも知られている今西和男（いまにし・かずお）さんが16日未明、肺炎のために広島市内の病院で亡くなった。85歳だった。13日に体調を崩して入院していた。この日、森保氏が日本サッカー協会（JFA）を通じてコメントを発表。恩師を追悼した。

以下、森保監督のコメント全文。

今西さんの訃報にふれ、心よりお悔やみを申し上げます。

今西さんには言葉では表すことができないほどたくさんのことを学ばせていただき、そして成長させていただきました。サッカー選手や指導者としての立ち振る舞い以前に、社会人として人前に出て恥ずかしくないように、人としての根本的なことを教わりました。「サッカー選手である前に良き社会人であれ」を肝に銘じてこれからも生きていき、指導にも生かしたいと思います。

これまで日本のために、そして日本サッカー界のために本当にありがとうございました。今夏のワールドカップも日本一丸で世界に挑み、今西さんが天国で誇らしく思えるようなサッカーをお見せできるよう邁進します。どうか安らかにお眠りください。

日本代表監督の森保氏を発掘したことで知られる今西さん。森保氏は高校時代、全国的には知られていなかったが、長崎日大高校の下田規貴（きよし）監督から「ぜひ見てほしい選手がいる」と頼まれた。ハンス・オフト氏（日本代表元監督）と共に長崎まで見に行ったが、特別足が早いわけでも、技術があるわけでもなく、獲得を見送ろうとした。しかし、練習後に話をしてみると、じっと私の目を見て話を聞く姿に「これはただ者ではない」と直感し、獲得を決めたという。それでも「まさか日本代表監督になるとは思わなかった」と、今西さんは言っていた。