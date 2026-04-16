48歳・伊東美咲、久々の近影ショットが話題「相変わらず美しい」「やっぱり、綺麗」「全然変わってないなあ」

48歳・伊東美咲、久々の近影ショットが話題「相変わらず美しい」「やっぱり、綺麗」「全然変わってないなあ」