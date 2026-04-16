48歳・伊東美咲、久々の近影ショットが話題「相変わらず美しい」「やっぱり、綺麗」「全然変わってないなあ」
俳優の伊東美咲（48）が14日、自身のインスタグラムを更新。久々の近影ショットが公開され、反響を呼んでいる。
【写真】「久しぶりに見ました」美貌健在な姿が話題、伊東美咲の近影ショット
投稿では、マネージャーが「お世話になっているヘアメイクの千吉良恵子さんがプロデュースされた、新しいコスメ『ifoo』 とある撮影にて一足早く使用させていただいたのですが、とっても素敵でした！」と伝え、伊東がメイクを施される様子や鏡越しのオフショット、コスメの写真などを披露した。
久々の伊東の近影に、ファンからは「相変わらず美しい」「やっぱり、綺麗です」「全然変わってないなあ」「変わらずお綺麗ですね」「久しぶりに見ました」といった声が寄せられている。
【写真】「久しぶりに見ました」美貌健在な姿が話題、伊東美咲の近影ショット
投稿では、マネージャーが「お世話になっているヘアメイクの千吉良恵子さんがプロデュースされた、新しいコスメ『ifoo』 とある撮影にて一足早く使用させていただいたのですが、とっても素敵でした！」と伝え、伊東がメイクを施される様子や鏡越しのオフショット、コスメの写真などを披露した。
久々の伊東の近影に、ファンからは「相変わらず美しい」「やっぱり、綺麗です」「全然変わってないなあ」「変わらずお綺麗ですね」「久しぶりに見ました」といった声が寄せられている。