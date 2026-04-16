伊東美咲 （C）ORICON NewS inc.

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　俳優の伊東美咲（48）が14日、自身のインスタグラムを更新。久々の近影ショットが公開され、反響を呼んでいる。

【写真】「久しぶりに見ました」美貌健在な姿が話題、伊東美咲の近影ショット

　投稿では、マネージャーが「お世話になっているヘアメイクの千吉良恵子さんがプロデュースされた、新しいコスメ『ifoo』　とある撮影にて一足早く使用させていただいたのですが、とっても素敵でした！」と伝え、伊東がメイクを施される様子や鏡越しのオフショット、コスメの写真などを披露した。

　久々の伊東の近影に、ファンからは「相変わらず美しい」「やっぱり、綺麗です」「全然変わってないなあ」「変わらずお綺麗ですね」「久しぶりに見ました」といった声が寄せられている。