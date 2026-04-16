4月16日未明、息子の結希（ゆき）さんの遺体を遺棄した疑いで、父親の安達優季（あだち・ゆうき）容疑者37歳が逮捕・送検されました。捜査の最新情報は？捜査本部が置かれている京都府警南丹署からMBS齊藤初音記者の報告です。

（MBS齊藤初音記者の報告）

「遺体遺棄事件の捜査本部が設置された南丹署の前です。4月16日午前10時からこちらの2階の講堂で警察が記者会見を開き、署長と捜査一課長が安達容疑者の逮捕を受けて捜査本部を設置し今後、捜査を本格化させることを発表しました。安達容疑者は『私がやったことに間違いありません』と容疑を認めていて、警察によりますと共犯者がいるというような供述はいまのところ『ない』ということです」

―――Q先ほど容疑者は送検されたがその時の様子は?

（MBS齊藤初音記者）「午後0時半ごろには逮捕された安達容疑者を乗せた車が京都地検に向けて出発しました。直前から警察署周辺はかなりの緊張感が高まり、警察によると記者やカメラマンが約130人ほど集まっていたため、署員も出てきて、交通整理を行うなどしました。車が出る際には、安達容疑者の様子を伺おうとしましたが、車内はカーテンが引かれ、本人の様子をうかがい知ることはできませんでした」

そんな中、捜査に関する最新情報が入ってきていました。捜査関係者への取材で、逮捕前の任意の取り調べに対して、安達容疑者が殺害を認める供述をしていたことが新たに分かりました。警察は今後、結希さんが亡くなったいきさつについて捜査する方針です

―――Q記者会見ではどのような質問が多かったでしょうか?

（MBS齊藤初音記者）「特に何度も質疑が繰り返されたのは安達容疑者が『車で学校のそばまで送り届けた』と説明していた点です。警察は3月23日に、安達容疑者が学校近まで自分で自分の車を運転していたことは明らかにしましたが、そこに結希さんが乗っていたかどうかについては差し控えるとしました。また安達容疑者は山林に結希さんの遺体を遺棄する前に、南丹市内の別の場所にも遺棄していた疑いがあるということです。警察によりますと複数か所あるとみられていて今後、捜査を進めるとしています」