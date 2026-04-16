熊本地震の本震から10年のきょう16日は、熊本県内各地で深い祈りがささげられました。



震度6強を観測し、甚大な被害を受けた南阿蘇村。

本震が発生した午前1時25分、暗闇の中、手を合わせる若者たちの姿が。



あの地震でアパートが倒壊し東海大学の学生3人の命が失われました。当時、3年生だった橋村さくらさん（31）。黒川地区の住民と交流を続けている後輩たちに10年前の状況を語りました。





■地震当時大学3年生橋村さくらさん「（亡くなった学生は）同じ教職を取っている先輩だった。本当にいつ誰が亡くなるかわからない。男女関係なく亡くなってしまうのが災害だと思う」■阿蘇MIRAI広場リーダー大学3年生・須賀川舜さん「学生とこの地域のつながりは途切れちゃいけないなと考えました」

南阿蘇村立野の新所地区。本震で壊れた水力発電所の貯水槽から1万トンの水が押し寄せ、夫婦2人が犠牲となりました。



■新所地区 当時の区長山内博史さん「ここに住んでいる人たちあるいはここから地震によって出られた方々がまだまだ無念さがあったりこれから先のこと、考えることが多いのではないか」





ことし初めて、県と全ての市町村が合同で開催した追悼式。41人の遺族も参加し、犠牲者へ花を手向けました。

■地震で二女・花梨ちゃんを亡くした宮粼さくらさん「10年たったって言われると多分これから実感してくるんでしょうけど。 とにかく今はもう会いたいですね花梨に会いたい。会いたくてしょうがないね。今はもう…」



■宮粼さくらさん「とにかくあの時と同じような思いをする方が。一人でも多く今後救われるように。そういう気持ちです」