「ロッテ-日本ハム」（１５日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

千葉ロッテマリーンズ冠協賛試合「ＪＲＡ中山競馬場ｐｒｅｓｅｎｔｓ皐月賞ナイター」として開催され、三浦皇成騎手（３６）＝美浦・鹿戸＝がファーストピッチセレモニーを行った。ジョッキーブーツ姿でスマートに登場。ノーバン投球を披露した。

ユニホームの背番号は、自身初ＪＲＡ・Ｇ１制覇となったスプリンターズＳでのウインカーネリアンの馬番「１６」。２０１１年９月に結婚した妻でタレント・ほしのあき（４９）もそっと見守った。アラフィフとは思えぬ小顔のキュート美貌は圧倒的なオーラを放っていた。

ほしのは自身のＳＮＳに、球場のＶＩＰルームとみられる場所から、アイスコーヒー越しの球場の全景写真をアップ。夫ががっくりする写真を添え「真っ直ぐ投げられなくて落ち込み中」「応援に来てくれた皆様 ありがとございました♥」と投稿した。

三浦は始球式を終え、「ストライクが外れちゃったので３０点です。予定ではもっと振り抜いて投げる予定だったんです」「緊張でガチガチでした」と悔しそうな表情だった。