◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）枠順確定＝４月１６日、栗東トレセン

報知杯弥生賞ディープインパクト記念を勝ったバステール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は大外の８枠１８番となった。斉藤崇調教師は「ちょっと外過ぎかなと思いますけど、口向きに繊細な面のある馬なので、仮に内でゴチャゴチャする競馬になるよりは、この枠でもまだいいのかなという気はします」と前向きにコメントした。

ただ、フルゲートが１８頭となった１９９０年以降、１８番枠からは１９９１年トウカイテイオー、１９９７年サニーブライアン、２０１６年ディーマジェスティと３頭が勝利しているように、そこまで悪い数字ではない。

「調教を重ねるごとに身が入ってきました。充実してきている気がします」とトレーナーは確かな良化を感じているだけに、大外枠でもチャンスはある。

決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、騎手の順。全て牡３歳で斤量５７キロ）。

（１）カヴァレリッツォ ダミアン・レーン

（２）サウンドムーブ 団野 大成

（３）サノノグレーター 田辺 裕信

（４）ロブチェン 松山 弘平

（５）アスクエジンバラ 岩田 康誠

（６）フォルテアンジェロ 荻野 極

（７）ロードフィレール 武 豊

（８）マテンロウゲイル 横山 和生

（９）ライヒスアドラー 佐々木大輔

（１０）ラージアンサンブル 高杉 吏麒

（１１）パントルナイーフ クリストフ・ルメール

（１２）グリーンエナジー 戸崎 圭太

（１３）アクロフェイズ 西村 淳也

（１４）ゾロアストロ 岩田 望来

（１５）リアライズシリウス 津村 明秀

（１６）アルトラムス 横山 武史

（１７）アドマイヤクワッズ 坂井 瑠星

（１８）バステール 川田 将雅