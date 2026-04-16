宝塚歌劇団元月組男役スターで俳優の美弥るりか（年齢非公表）が16日、大阪市内で自身が主演する舞台「MISSDIRECTION」の取材会に登場。「体を張ったお笑いです」とPRした。

宝塚歌劇団花組、月組、雪組、星組、宙組の全組からOG9人が集結し、究極の騙し合いを繰り広げるクライム・シチュエーションコメディ。2023年に上演された舞台「THE MONEY -薪巻満奇のソウサク-」で好評を博した七海ひろきプロデュースによる演劇企画“QQカンパニー”による完全新作で、脚本・演出は前作に引き続き、シチュエーションコメディのヒットメーカーであり、テレビドラマや映画などでも人気脚本家として活躍中の保木本真也氏が手がける。

美弥と七海は同期であり同じ茨城県出身。宝塚受験前のスクール時代に知り合い、切磋琢磨（せっさたくま）し合った仲で「本当に2人とも奇跡的に受かることができて、同期になることができて。そしてさらに卒業して、こうして彼女の企画で自分が主役をさせていただけるという。もう20年以上の付き合いになるので、同期の絆がずっと続いているのも、凄くうれしい」とうなずいた。

舞台セットやキャストの動作など、随所に伏線、仕掛けが散りばめられた欲望渦巻くサスペンスでありながら、見どころは「体を張ったお笑いです」と笑顔。「台本読んだとき、1人でゲラゲラ笑いました。しかも私自身も結構体を張るタイプ、全力でふざけるシーンもあります。実は面白いです、お笑いです」とPRした。

元タカラジェンヌとお笑い、相容れない組み合わせに思われるが、現役時代には「意外とコメディ作品があって、日替わりでお客さんに笑っていただくみたいな機会があった」といい「芸人さんのようにネタ帳も持っていました」とぶっちゃけ。さらに組内の宴会では、下級生が余興を披露する文化があったといい「組全員を笑わせなくてはならないという使命感を絶対全員味わっている」と知られざる“下積み”も明かした。

自身は上級生になっても有志で余興を披露していたといい「月組の上級生6人で『アダムス・ファミリー』をもじって『アダルト・ファミリー』」。本家の扮装で登場し、コント、ダンス、さらにはサイレントネタまで取り組み「シュールなお笑いも」とはにかみながらも得意げな表情。「意外と笑いに貪欲に過ごしてました」と地肩の強さを匂わせた。

公演は大阪「梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ」（5月28〜31日）、東京「シアターH」（6月17〜21日）で開催される。

▽「MISSDIRECTION」あらすじ とあるBARで目を覚ました女たち。互いに面識はなく、全員が「ここに来るまでの記憶」を失っていた。なぜ集められたのか。なぜ閉じ込められているのか。混乱する彼女たちの前に現れたのは、銃を手にした“犯人”を名乗る人物。「逃げれば殺す」「まずは、なぜこんな目にあっているのか話し合え」恐怖の中で浮かび上がる、彼女たちに共通する“ある事実”。この密室に仕掛けられたものとは何か。そして、本当の“犯人”は――？全てを知ったあと、あなたは見直したくなる。