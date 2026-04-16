B1佐賀のデイボン・リードが退団…平均2桁得点も契約満了「ファンの皆さんに心から感謝」

4月16日、B1西地区の佐賀バルーナーズは、デイボン・リードが契約満了に伴い退団することを発表した。同日付で自由交渉選手リストに公示される。

アメリカ出身で現在30歳のリードは、198センチ100キロのスモールフォワード。NBAのフェニックス・サンズやデンバー・ナゲッツ、ロサンゼルス・レイカーズなどでプレーした実績を持ち、2022-23シーズンにはナゲッツの一員としてチャンピオンリングも獲得している。

2025－26シーズンは、B2のライジングゼファー福岡でプレーしていたが、2月6日にB1の越谷アルファーズへ移籍し、3月18日から佐賀に加入していた。佐賀加入後はB1リーグ戦9試合に途中出場し、1試合平均22分42秒のプレータイム、10.6得点、4.2リバウンド、3.4アシスト、3ポイント成功率38.2パーセントを記録。所属した3チーム全てで2桁得点を挙げている。

今回の退団発表に際して、リードは「このような機会を与えてくれた佐賀バルーナーズとファンの皆さんに心から感謝しています。短い時間でしたが、自分の存在やインパクトを少しでも感じてもらえていたらうれしいです。佐賀はこれからも特別な場所として心に残り続けます」と、クラブを通じてコメントした。





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