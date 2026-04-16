4月16日未明、息子の結希さんの遺体を遺棄した疑いで、父親の安達優季（あだち・ゆうき）容疑者37歳が逮捕されました。

【写真を見る】逮捕前に殺害認める供述も…息子の遺体を遺棄した疑いで父親・安達優季容疑者を逮捕・送検 知人らは「おとなしい子」「下からもなつかれる人柄」 不明時には情報提供呼びかけるも「慌てる様子なく」

（記者リポート）「安逹結希さんの父親・優季容疑者の身柄が検察庁に送られます。車内はシートで隠されていて、なかで表情をうかがい知ることはできません」



3月23日から行方が分からず、今週月曜日に遺体となってみつかった安達結希（あだち・ゆき）さん11歳。

安達容疑者は、3月23日朝から4月13日の夕方ごろまでの間、南丹市の山林に結希さんの遺体を運び、遺棄した疑いがもたれています。警察の取り調べに対し、「私がやったことに間違いありません」と容疑を認めていて、捜査関係者によりますと、逮捕前の任意の取り調べに対して、殺害を認める供述をしていたということです。

事態が大きく動き始めたのは、15日午前7時ごろでした。警察によって、自宅前に長い規制が敷かれました。警察は、死体遺棄の疑いでこの自宅を捜索。捜査員がメジャーを手に、自宅に続く道の長さを測ったり、撮影したりするなど敷地内をくまなく調べる姿がみられました。

警察は15日、安達容疑者から任意で話を聞いていましたが、供述などが決め手となって逮捕に至ったということです。

（京都府警捜査一課 井上正己課長）「捜査本部を設置のうえ、本件の全容解明を図ることにいたしました」

そして16日午前、京都府警は捜査本部を設置したと発表。結希さんが行方不明となってから3週間以上、本格的な捜査が始まることになりました。

安達優季容疑者とは、どんな人物なのでしょうか？近所の人や関係者などによりますと、安達容疑者は、遺体で発見された結希さんとその母親、祖母らとこの家に住んでいました。

結希さんが行方不明になって3日後には、安達容疑者が自宅で警察官の捜索に協力する様子もみられました。

また町内では安達容疑者とみられる人物が情報提供を呼びかけるビラを持ってきたといいます。

（ビラを受け取った人）「後から振り返ったら、お父さんだったかなと思います。眼鏡をかけていたので、テレビで見た顔と一緒だったので。（本人の様子は）普通ならもっとわが子がいなくなったら、もっとあわてて『お願いします、知りませんか』みたいな『うちの子なんですけど』みたいなのがあるんやけど、すごく落ち着いていたように思います。あわてる様子もなく」

結希さんの親族は、安達容疑者が3月25日、地元の消防団らと共に捜索活動に参加するのを見たといいます。

（安達容疑者の親族）「（結希さんの）お母さんが『しんどい中すみません、はよ見つけてください』みたいなことを言うてたんやけど、（安達容疑者は）何も言わへん。（安達容疑者は）なんでそんなことしたんやろな。（結希さんが）かわいそうやな」

中学時代、サッカー部に所属し生徒会長をしていたという安達容疑者。当時の知人は「まじめな印象だった」と振り返ります。

（安達容疑者の中学生時代を知る人）「学校でもよく休み時間にしゃべったり遊んだりはしていました。上からみてもかわいがられるタイプというか、下からもなつかれる人柄だったので、（逮捕されたことは）結構びっくりですよね」

（安達容疑者の学生時代を知る人）「おとなしい子やもん。普通の子やわな。びっくりしてるもん、『えー』って。この子がするかなあと思った」

事件の動機や遺留品が見つかった状況など、多くの疑問が残る事件。警察は、16日朝も安達容疑者の自宅を家宅捜索しているほか、結希さんの死因の特定を進めています。