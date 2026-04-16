NHK二宮直輝アナ、大阪異動でプロフィール“大間違い”発覚 スタッフ大慌ての事態【正しいプロフあり】
NHKの二宮直輝アナウンサーが、大阪放送局に着任し、16日に市内の同局で会見を行った。
【全身ショット】ブルーのネクタイが爽やか！笑顔で登場した二宮直輝アナ
東京で『のど自慢』などを担当していた二宮アナは、3年ぶりの大阪復帰となり、『ほっと関西』（月〜金 後6：10〜 ※総合・関西地方）月〜水曜キャスターなどを務める。「自分でも驚くぐらい、3年のブランクを感じないぐらい、すっと自然に戻ってこられた」とにこやかにあいさつした。
一方で「そういえば、番組のホームページを見たことがないなと思って確認したんですけれども、私の名前の漢字が一字間違っておりまして…」と暴露。公式サイトでは「二宮直輝」が「二宮直“樹”」と間違っていた。
二宮アナは「まだまだこれからだぞということ。担当の方を批判しているわけではございません。“おいしい”話をいただいた」と笑いを誘った。
さらに異変。この日、報道陣に配布された資料の二宮アナのプロフィールがまったくの別人だったことが判明。スタッフ大慌ての事態となったが、二宮アナは意に介さず「まだまだ浸透しきれていない（笑）」と笑顔でアピールしていた。
■二宮直輝アナウンサー
・出身地（生育地）：愛媛県・入局年度：2008年度
・前所属：東京・アナウンス室
・好きな食べ物
ビール、ペペロンチーノ、漬物、キムチ、明太子、ねぎ
・趣味、特技：
良質な睡眠を追求する
至高のペペロンチーノを追求する
・わたしの心身リフレッシュ術
子どもたちとじゃれ合う
一人カラオケ
・わたしがちょっぴり自慢したいこと
赤ちゃんをすぐに寝かしつける事ができます
【全身ショット】ブルーのネクタイが爽やか！笑顔で登場した二宮直輝アナ
東京で『のど自慢』などを担当していた二宮アナは、3年ぶりの大阪復帰となり、『ほっと関西』（月〜金 後6：10〜 ※総合・関西地方）月〜水曜キャスターなどを務める。「自分でも驚くぐらい、3年のブランクを感じないぐらい、すっと自然に戻ってこられた」とにこやかにあいさつした。
一方で「そういえば、番組のホームページを見たことがないなと思って確認したんですけれども、私の名前の漢字が一字間違っておりまして…」と暴露。公式サイトでは「二宮直輝」が「二宮直“樹”」と間違っていた。
さらに異変。この日、報道陣に配布された資料の二宮アナのプロフィールがまったくの別人だったことが判明。スタッフ大慌ての事態となったが、二宮アナは意に介さず「まだまだ浸透しきれていない（笑）」と笑顔でアピールしていた。
■二宮直輝アナウンサー
・出身地（生育地）：愛媛県・入局年度：2008年度
・前所属：東京・アナウンス室
・好きな食べ物
ビール、ペペロンチーノ、漬物、キムチ、明太子、ねぎ
・趣味、特技：
良質な睡眠を追求する
至高のペペロンチーノを追求する
・わたしの心身リフレッシュ術
子どもたちとじゃれ合う
一人カラオケ
・わたしがちょっぴり自慢したいこと
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