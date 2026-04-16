シカゴ・カブスの鈴木誠也外野手（31）が、元日本ハム・杉谷拳士氏（35）のYouTube「熱スギヤch」に出演。同氏提案の「AIモード検索」による「満員電車で鈴木誠也になる方法」で、熱弁した。

同検索では、鈴木の特徴でもある「分厚い大胸筋」をどうやって満員電車の中でつくるのかを議論。まずは、通勤ラッシュの中でもできるトレーニングとして、胸前で両手を合わせて押し合う「合掌ポーズ」が提案された。

狭い空間でも、「合掌ポーズ」をつくり続けることで大胸筋トレーニングになるという。鈴木は混雑する満員電車に理解を示し、「合掌ポーズ、いいっすね」と笑顔。とはいえ「実はこれ、僕たちはあんまりやらないっす」と明かした。それでも、サラリーマンの「鈴木化」を願う一心で、「大胸筋に刺激を入れたいなら」とお薦めした。

ほかにも、「つり革プレス」「手すりプッシュ」などが提案されたが、満員電車内では現実的ではないということで、「合掌ポーズ」が有効手段となった。杉谷は「日本には、鈴木誠也になりたいという人が多い」と鈴木を称えた。

続いて「鈴木誠也になれるコンビニ飯」として、鈴木自身から「納豆巻き」が推奨された。「AIモード検索」でも朝、昼、晩の3食に加え、間食でも「納豆巻き」を口にすることが提案されていた。