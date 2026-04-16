女優の青山倫子（のりこ）が、4月11日にInstagramを更新。《年に何度か行きたくなる夢の場所。》とつづり、JAXA（宇宙航空研究開発機構）を訪れた際のショットを公開し、ファンから歓声があがっている。

この日は、国際有人月探査プロジェクト「アルテミス計画」の宇宙船「オリオン」が、54年ぶりの有人での月周回を終えて、米国とカナダの飛行士4人が地球に無事に帰還した日だった。

青山は《月を見上げては、´この視界の中に旅をしている人たちがいるんだなぁ´と微笑んで過ごした10日間。凄いよなぁ。海外旅行みたいな日数で 月の裏側まで行って、もう戻って来たんだもんな。毎日宇宙のことを考える素敵な時間でさ、夢とロマンがいっぱい詰まった素晴らしい日々だったな。写真はちょっと前。年に何度か行きたくなる夢の場所。》とつづり、#アルテミス #無事のご帰還 とハッシュタグをつけ、宇宙船オリオンの帰還を祝った。

青山の投稿にコメント欄にはファンからも

《クルー皆様方の並々ならぬ努力と偉業に敬意を表します》

など、無事の帰還をともに祝う声があがるなか、青山のスタイルのよさがわかる全身ショットにも注目が集まったようで、

《見事な9等身!昔も今も素敵ですね!》

《足、長っ。》

などの声も寄せられている。

14歳でモデルデビューした青山は、多数のCMに出演し、「モデル界のCM女王」とも呼ばれた。その後、女優に転向し、2006年の時代劇ドラマ『逃亡者 おりん』（テレビ東京系）では、時代劇初出演にしてテレビドラマ初主演を果たした。2012年の続編『逃亡者 おりん2』でも、再び主役のおりんを演じている。

芸能担当記者が言う。

「『おりん』のころから、青山さんのスタイルのよさは業界でもピカ一と言われるほどでした。モデル出身ですから、自身の体型管理などもきちんとされているのでしょう。現在もそのスタイルを維持されているようですから、たいしたものです。また、青山さんの宇宙好きは一部のファンには知られており、Instagramでもときおり宇宙に関する投稿をされています」

2019年2月、JAXAが打ち上げた小惑星探査機「はやぶさ2」が、地球近傍小惑星リュウグウに1回めのタッチダウンに成功した際には、Instagramで《いえーい いえいぃえーい はやぶさ2がりゅうぐうへのタッチダウンに成功したぞーー》などとつづり、拳をあげるショットを公開。

2019年7月のInstagramでは、五感を使って楽しめるアートを楽しんだことをアップし、《宇宙空間はきっとこんな感じ!って大興奮しちゃった。》《宇宙好きにはたまらないわ》などとつづっている。

2020年11月のInstagramでは《ここ最近、夜空がとっても綺麗なの。空を見上げては遙か彼方先の宇宙を妄想してワクワクしちゃう。》などと投稿し、国際宇宙ステーションへ向かう宇宙飛行士の野口聡一氏と同じポーズのショットを披露している。

日本は、2020年10月にアルテミス計画を念頭に、宇宙探査・利用をおこなう際の諸原則について各国共通認識を示す「アルテミス合意」に、最初の8カ国の署名国のひとつとして署名しており、早ければ、2028年に日本人宇宙飛行士が月面に着陸することが予定されている。

2028年、日本人が初めて月面に着陸することになれば、青山の興奮は最高潮に達することになるだろう。