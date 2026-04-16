ラグビー・リーグワン１部の東京ＳＧは１６日、東京・府中市のグラウンドで練習を公開した。ニュージーランド出身のＣＴＢイザヤ・プニヴァイが、取材対応。先発する第１５節の東京ベイ戦（１８日、熊本・えがお健康スタジアム）に向け「８０分間、一貫性を出していくことが大事」と表情を引き締めた。

主力として１１試合に出場する今季。プニヴァイはシーズン中、グラウンド外でも注目を集めた。２月１１日、チームメートのＳＨ流大が、クラブハウスの浴場で、パンツ一丁姿で大量のスパイクを洗うプニヴァイの写真を自身のＸに投稿。「オフの日にクラブハウス行ったらイジーが大量のスパイクを洗ってた。他の選手が使わなくなったスパイクを一つずつ丁寧に磨いて、ニュージーランドの貧しい子供達に送るとの事。プレーも人間性も素晴らしい」とつづり、約８万の「いいね」がつけられた。プニヴァイは「ナギー（流の愛称）がポストしてくれて、注目してもらった」と、回顧する。

年末に行うチームの大掃除。選手が使わなくなった多くのスパイクが、クラブハウスから処分される。「いい状態だとしても、履かない人もいたりする。せっかくなので、使える人に渡すいい機会だと思って」とプニヴァイは言う。今年１月、約３０セットの使用済みスパイクを、母国のニュージーランド（ＮＺ）に自ら持って帰った。「スーツケースに、Ｔシャツとズボンを２枚ずつ。あとは全部、スパイクを詰め込んだよ」。寄付を始めた時期は正確に記憶していないが、２２年に入団した２５歳は「掃除の度に、皆が使っていないものをもらっている」と語り「自分としては、そんな大きなことをやっているつもりではなかった」と、自然な笑顔を浮かべる。セカンドハンドだがピカピカ。少しでもいい状態で、と風呂場で汗を流す。

ＮＺはラグビー王国。ウェリントン出身の愛称“イジー”は「兄弟がいるけど、僕たちはとてもラッキーなことに自分のブーツを持っていた」と語る。一方で「自分のいとこや、当時のチームメートにはブーツがない子どもたちもいた」と、恵まれないラグビー少年少女がいたことも事実。約１５年前の原体験も、いまにつながっている。２０１１年、カンタベリー地方を襲った大地震。都市クライストチャーチを拠点とするＮＺの強豪クラブ、クルセーダーズの選手が、その後一時的に地方都市に避難したという。「選手が地方に来た時に、アディダスのグッズやスパイクなどをくれた経験があった」。当時、オールブラックスでＢＫだったイズラエル・ダグのブーツをもらい、履いていたというプニヴァイ。「１２歳の時だったと思うよ」と、懐かしむ。

大きな反響を呼んだ、流によるプニヴァイのポスト。あるファンは、サイズ違いで購入したスパイクを「使ってくれるかな」と、クラブハウスに持参したという。チームは３月２８日（埼玉戦）と５月１０日（ＢＲ東京戦）、秩父宮ラグビー場で「ＩＺＺＹ Ｒｅｃｙｃｌｅ」を実施。ジャージーやヘッドキャップなどを含め、使用品を世界のラグビー少年・少女へ届けるプロジェクトを始動させた。「もっと、多くの人を助けられたら嬉しい。次世代の子たちを手助けして、刺激を与えられたらうれしい」とプニヴァイ。ひとりの優しさが、楕円の絆を紡いでいる。（大谷 翔太）