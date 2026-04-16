サッカー日本代表の森保一監督らを育て、Ｊリーグ広島の総監督を務めた今西和男さんが１６日未明、肺炎のため死去したとＪ１広島が同日発表した。８５歳だった。広島市出身の今西さんは総監督として広島で９４年Ｊリーグ第１ステージを制した。

今西氏の訃報に接し、川淵三郎氏（８９）が日本サッカー協会を通じて、コメントを発表した。

▼日本サッカー協会・川淵三郎相談役（Ｊリーグ初代チェアマン）「今西さんの訃報に接し、僕より早く逝ってしまうなんて、それはないよと言いたい気持ちです。彼が日本サッカー界に与えた影響は絶大なものがあります。その一つを挙げるとしたら、人間性を鋭く見抜く目です。マツダＳＣ時代から、現在、ＳＡＭＵＲＡＩ ＢＬＵＥ（日本代表）の監督を務める森保一さんをはじめとする多くの才能を見抜き、育て上げてきました。代表監督にオフト氏を採用する際には、マツダＳＣでの彼のコーチとしての能力を詳らかに話してくれ、僕は自信を持ってオフト監督を日本代表初となる外国人監督に推しました。それが１９９２年、広島での日本最初のＡＦＣアジアカップ優勝につながりました。ＪＦＡでは強化委員会の副委員長を務め、岡田武史監督就任を進言してくれたのも彼でした。それによって日本は１９９８年、Ｗ杯初出場を果たしました。サンフレッチェ広島のＪリーグ入りについてもいろいろなドラマがありました。語り尽くせばきりがないほど今西さんとの思い出があります。日本サッカーへの多大なる貢献に心から感謝の意を表します。安らかにお眠りください」

◆今西 和男（いまにし・かずお）１９４１年１月１２日、広島市生まれ。４歳時に広島市で被爆。市舟入高から東京教育大（現筑波大）へ進み、６３年にＪ１広島の前身でもある東洋工業蹴球部に入る。６９年に腰のけがで現役引退。ＤＦとして活躍し、日本代表としても３試合出場。８２年、マツダの総監督に就任し、ゼネラルマネジャー（ＧＭ）の草分けとなる。森保一や久保竜彦ら無名の選手を発掘。日本協会の技術部副委員長、岐阜の社長なども歴任した。吉備国際大の客員教授も務めた。