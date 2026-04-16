◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）枠順確定＝４月１６日、栗東トレセン

昨年の最優秀２歳牡馬カヴァレリッツォ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）は、１枠１番に決定。同馬番はフルゲート１８頭となった１９９０年以降で３勝しており、近年では２０年コントレイル、２３年ソールオリエンスが勝っている。吉岡調教師は「ゲート練習を入念にやっているので、恐らくいいスタートを切れると思う。前めでうまくためを作りながら、ロスなく運べるいい枠が当たったと思う」と安堵（あんど）した。

朝日杯ＦＳでは、逃げ馬を力強い末脚で差し切った。吉岡師は「ためさえ作れれば、すごくいい脚を使える馬。どこかで最後、外に出せれば」とＧ１連勝への期待を込めた。

決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、騎手の順。全て牡３歳で斤量５７キロ）。

（１）カヴァレリッツォ ダミアン・レーン

（２）サウンドムーブ 団野 大成

（３）サノノグレーター 田辺 裕信

（４）ロブチェン 松山 弘平

（５）アスクエジンバラ 岩田 康誠

（６）フォルテアンジェロ 荻野 極

（７）ロードフィレール 武 豊

（８）マテンロウゲイル 横山 和生

（９）ライヒスアドラー 佐々木大輔

（１０）ラージアンサンブル 高杉 吏麒

（１１）パントルナイーフ クリストフ・ルメール

（１２）グリーンエナジー 戸崎 圭太

（１３）アクロフェイズ 西村 淳也

（１４）ゾロアストロ 岩田 望来

（１５）リアライズシリウス 津村 明秀

（１６）アルトラムス 横山 武史

（１７）アドマイヤクワッズ 坂井 瑠星

（１８）バステール 川田 将雅