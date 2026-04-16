元フジテレビアナウンサーの平井理央が15日、娘とニジマス釣りなどを楽しんだことを報告した。



【写真】白いトップスがとっても清楚！「相変わらずかわいい」の声

平井アナはインスタグラムに「イベント司会の翌日は娘と清水公園で水上アスレチックとニジマス釣り 共通点としてはどちらも夜ぐっすり眠れますw!!」と投稿。「脳を使ったなという日、身体を使ったなという日だと、睡眠の質は身体を動かした日の方が上だと思っていたけれど、実際は『適度な緊張感』や『集中』も、自律神経には良い刺激になるのかもしれません。よく眠れる日は、いい負荷がかかった日。今週後半も頑張ろー!!」と充実した日々を過ごしている様子。



平井アナは白いトップスを着て髪を束ねた清楚な装い。コメント欄には「清水公園で釣りなんて良いですね そして理央ちゃんは相変わらず超絶かわいいです」「お写真、本当にきれいです」「理央さん美しい」「アナウンサーのかたっすよね たぶんいちばんすき」などと絶賛の声が届いた。



平井アナは東京都内屈指の偏差値70超、東京学芸大学附属高校を卒業し、慶応大学法学部を卒業。2005年4月フジテレビに入社し、12年に退社した。



（よろず～ニュース編集部）