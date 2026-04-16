◇MLB カブス 11-2 フィリーズ(日本時間16日、シチズンズ・バンク・パーク)

鈴木誠也選手がケガ明け6試合目で今季初のマルチ安打、投げては先発の今永昇太投手が今季初勝利をあげました。

鈴木選手は日本時間3月15日に行われたWBC準々決勝のベネズエラ戦で盗塁の際に右膝を負傷し、開幕時から10日間の故障者リスト入りとなっていました。ケガからの復帰から6試合目を迎えたこの日、3番・DHでスタメン出場すると、第1打席はショートゴロ、第2打席は空振り三振に打ち取られます。

すると5回、ニコ・ホーナー選手が2ランを放った後の1アウト1塁の場面で第3打席を迎えると、相手投手の初球をセンター前に弾き返します。さらに6回には打線がつながり、4点を追加した後、2アウト1塁の場面で相手投手が投じた7球目のシンカーを流し、ライト前に2打席連続ヒットを放ちました。

また投げては、今永投手がこの日4試合目の先発のマウンドに上がります。

すると初回、いきなり先頭のトレー・ターナー選手から先頭打者ホームランを被弾し、早々に先制点を奪われます。それでも2、3回を3者凡退に立て直します。4回には先頭を空振り三振に抑えると、続く打者から2塁打を打たれますが、後続を空振り三振、センターフライに抑えます。打線の援護を受け、5-1でリードの5回、先頭をセカンドゴロに打ち取ると、後続を2者連続三振とし、3者凡退に切って取ります。さらに4点を加え、9-1で迎えた6回には、先頭のターナー選手に四球を与えるも、続くカイル・シュワバー選手、ブライス・ハーパー選手を連続三振。その後暴投で2塁まで進まれますが、後続を抑えました。

今永選手は6回を投げたところで降板。97球を投げ、3安打、11奪三振、与四球1、1失点の快投で今季初勝利をあげました。