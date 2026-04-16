「女子ゴルフ・ＫＫＴ杯バンテリン・レディース」（１６日、熊本空港ＣＣ＝パー７２）

大きな被害を受けた熊本地震発生（２０１６年４月１４、１６日）からちょうど１０年という節目の日。地元出身のプロたちが大会盛り上げを誓った。

１０年前は小学生だった荒木優奈（２０）＝Ｓｋｙ＝は同県玉名市出身。同コースも「当時から年に３回はきてました」という、縁の深い大会でもある。

自身は「被害が大きくない町だったので、遠足が中止になりましたけど、周辺の練習場やコースも無事で、ゴルフもすぐ続けられた」という。

「すごくいいプレーして、上位に行きたい。（１０年という）大きな節目で、皆さんに勇気を与えられるプレーができれば」と本戦を見据えた。

また、初日はいずれも熊本出身の不動裕理、有村智恵、笠りつ子の３人が同組という、節目にふさわしい組み合わせも。有村は「もう１０年か、と思ってしまう。そう思えるのは、充実した日々を過ごせているからだし、そのために県の方々が頑張って復興したおかげだとも思います」と、まずは感謝を口にした。

その上で「あの時、避難所を訪問して『（大会は）中止？』と、こんな状況でもゴルフを見たいと思っていただけてたんだ」という地元のゴルフ熱を再確認した経験を明かした上で「私自身、楽しみなペアリングだし、（地元ファンに）楽しんでもらえるようなプレーを」と気持ちを込めていた。