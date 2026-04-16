IVE、初の京セラドーム2daysが全席完売！6月には約2年ぶりの東京ドーム入りも

ガールズグループIVEの京セラドーム大阪公演が全席完売となった。

4月16日、所属事務所STARSHIPエンターテインメントは、「18日と19日の両日間、日本・京セラドーム大阪で開催されるIVEの2度目のワールドツアー『SHOW WHAT I AM』が、2公演とも全席完売を記録した」と発表した。

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IVEは今回デビュー後初めて京セラドームで公演を開催することになった。来る5月27日に日本4thミニアルバム『LUCID DREAM』のリリースを予定しているなか、京セラドーム入りと公演完売を記録し、カムバックへの期待がさらに高まっている。

（写真＝STARSHIPエンターテインメント）

なお、IVEは京セラドーム公演の後、6月24日には東京ドームで「SHOW WHAT I AM」ツアーを続ける。2024年の初のワールドツアーのアンコール公演以来、再び東京ドームを訪ね、一層成長したステージを見せる予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇IVEとは？

伝説的なガールズグループIZ*ONE出身のユジン（リーダー）とウォニョンを中心に、ガウル、リズ、イソ、そして日本人メンバーであるレイの6人で構成されたガールズグループ。公式デビュー前から優れたビジュアルで“全員センター級”と評された。2021年12月にデビューシングル『ELEVEN』を発売すると、7日という韓国音楽史上、最速で音楽番組1位に。続く2022年4月に発表した2ndシングル『LOVE DIVE』も各種チャートと音楽番組を席巻する大ヒットを記録し、デビューから半年でK-POP第4世代を代表するガールズグループとなった。2022年10月に『ELEVEN -Japanese ver.-』で日本デビューしている。