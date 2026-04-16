櫻坂46が、『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を4月11日、12日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催した。メンバーの守屋麗奈が、リハーサルとライブ本番でのオフショットを自身のInstagramに公開している。

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2日間で14万人のBuddies（ファンの呼称）を動員した今回のライブ。守屋は「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE 2日間会場に足を運んでくださった皆さん 配信でご覧いただいたみなさん、ありがとうございました」とファンに感謝を伝えながら、「国立競技場という大きな舞台で5歳のお誕生日を皆さんとお祝いできたこと幸せに思います。携わってくださった全ての皆さまに感謝申し上げます。ありがとうございました。そして6年目の櫻坂46もどうぞよろしくお願いします」と初のアジアツアーも決定している未来に向けて意欲を示している。

また、守屋はビブスを着てのリハーサルの様子を公開。紫外線対策にフードを被った完全防備の姿、石森璃花とのツーショット、ライブ本番で1曲目を飾った「The growing up train」、ドローン演出がステージを彩った「なぜ 恋をして来なかったんだろう？」などのライブ写真をアップしている。

（文＝リアルサウンド編集部）