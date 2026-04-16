世界最大のプロレス団体「WWE」年間最大の“祭典”の地を訪れた女子アナウンサーが、アメリカの入国審査で思わぬトラブルに遭遇。あわやパスポート没収の窮地を脱して無事入国すると、直後に空港内でスーパースターに遭遇するというまさかの幸運に恵まれた。

【画像】女子アナが入国トラブル＆スーパースターとの2ショット

ABEMAの西澤由夏アナウンサーがアメリカでの入国審査でトラブルに遭遇したことを自身のXでファンに報告。ネット上で「災難だったけど無事入国できてよかった」「疑われフェーズから一気に“夢の現地到達”まで振り幅デカすぎるやつ」など反響が相次いでいる。

西澤アナは自身のXで「女性だけで渡米？とイミグレで疑われ、鍵のかかった厳重な箱にパスポートを入れられ、荷物検査でカラフルな衣装と渡す用の写真集が出てきて更に疑われ、なんとか入国できました… ラスベガスに来ています！ 今年もWWEリポートします！ 空港でスーパースターにも会えました！ 大歓喜！！ #LAナイト選手（原文ママ）」と投稿。

その後、“別部屋”行きの危機を脱して無事入国を果たすと、安堵もつかの間、空港内でWWEのスーパースターであるLAナイトに遭遇。2ショット撮影に成功する幸運にも恵まれた。

18日、19日（日本時間19日、20日）にラスベガスで開催される「レッスルマニア42」は9年ぶりに日本人選手が出場しない非常事態となっているが、西澤アナが経験した“奇跡的”な展開に期待したいところだ。