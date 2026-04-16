ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 【広島】栗林良吏が登録抹消 首脳陣は疲労を考慮 間隔空け次回登板… 【広島】栗林良吏が登録抹消 首脳陣は疲労を考慮 間隔空け次回登板へ ３登板で２勝０敗、防御率１・１６ 通算１３４セーブの元守護神 【広島】栗林良吏が登録抹消 首脳陣は疲労を考慮 間隔空け次回登板へ ３登板で２勝０敗、防御率１・１６ 通算１３４セーブの元守護神 2026年4月16日 16時6分 スポーツ報知 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 広島・栗林良吏投手が１６日、出場選手登録を抹消された。 １５日の中日戦（バンテリンＤ）では、７回途中２失点で２勝目。今季から先発に転向した通算１３４セーブの元守護神は、ここまで３登板で２勝０敗、防御率１・１６と好成績を残していた。 首脳陣はここまでの疲労を考慮し抹消。間隔を空け、次回登板に備える。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【写真】元乃木坂４６・和田まあや、結婚を発表 お相手は「メディア制作に携わっている男性」 【広島】栗林良吏が７回途中２失点で降板 ３点リードの７回に２失点 ２番手のドラフト２位・斉藤汰直が完璧火消しでリード守る 【中日】またもやテラス席に被弾で本拠４連敗＆井上政権２年続けて開幕６カード連続勝ち越しなし 今季初先発黒星のマラーは先制点献上にグラブをたたきつける「悔しい登板」