サッカー日本代表の森保一監督らを育て、Ｊリーグ広島の総監督を務めた今西和男さんが１６日未明、肺炎のため死去したとＪ１広島が同日発表した。８５歳だった。広島市出身の今西さんは総監督として広島で９４年Ｊリーグ第１ステージを制した。

恩師の訃報に接し、日本代表の森保一監督は日本サッカー協会を通じて、コメントを発表した。

▼森保監督「今西さんの訃報にふれ、心よりお悔やみを申し上げます。

今西さんには言葉では表すことができないほどたくさんのことを学ばせていただき、そして成長させていただきました。

サッカー選手や指導者としての立ち振る舞い以前に、社会人として人前に出て恥ずかしくないように、人としての根本的なことを教わりました。

「サッカー選手である前に良き社会人であれ」を肝に銘じてこれからも生きていき、指導にも生かしたいと思います。

これまで日本のために、そして日本サッカー界のために本当にありがとうございました。今夏のワールドカップも日本一丸で世界に挑み、今西さんが天国で誇らしく思えるようなサッカーをお見せできるよう邁進します。どうか安らかにお眠りください。」

◆今西 和男（いまにし・かずお）１９４１年１月１２日、広島市生まれ。４歳時に広島市で被爆。市舟入高から東京教育大（現筑波大）へ進み、６３年にＪ１広島の前身でもある東洋工業蹴球部に入る。６９年に腰のけがで現役引退。ＤＦとして活躍し、日本代表としても３試合出場。８２年、マツダの総監督に就任し、ゼネラルマネジャー（ＧＭ）の草分けとなる。森保一や久保竜彦ら無名の選手を発掘。日本協会の技術部副委員長、岐阜の社長なども歴任した。吉備国際大の客員教授も務めた。