乃木坂46増田三莉音、元気にプール掃除！ 週チャン表紙に抜てき「こんなにも短期間で、まさか3度も…」
アイドルグループ・乃木坂46の増田三莉音が、16日発売の週刊少年漫画誌『週刊少年チャンピオン』20号（秋田書店）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。
【別カット】透明感抜群な制服姿の増田三莉音
同号より「2号連続乃木坂46祭り」を開催。第1弾となる20号では、6期生オーディションで「週刊少年チャンピオン メディア賞」を受賞した増田が、大好評につき週チャン3度目の登場。まぶしい制服姿や夏に向けて元気にプール掃除をする姿などを披露している。
両面BIGポスターが特別付録としてつくほか、限定QUOカード200人プレゼント企画も実施される。
■増田三莉音コメント
こんなにも短期間で、まさか3度も掲載させていただけるなんて、夢にも思うことが出来なかったです…！驚きももちろんありましたが、驚きよりも、ありがたい気持ちでいっぱいです。ありがとうございます！ 読者の皆さんに、またこうしてお会いできてうれしいです。
【別カット】透明感抜群な制服姿の増田三莉音
同号より「2号連続乃木坂46祭り」を開催。第1弾となる20号では、6期生オーディションで「週刊少年チャンピオン メディア賞」を受賞した増田が、大好評につき週チャン3度目の登場。まぶしい制服姿や夏に向けて元気にプール掃除をする姿などを披露している。
■増田三莉音コメント
こんなにも短期間で、まさか3度も掲載させていただけるなんて、夢にも思うことが出来なかったです…！驚きももちろんありましたが、驚きよりも、ありがたい気持ちでいっぱいです。ありがとうございます！ 読者の皆さんに、またこうしてお会いできてうれしいです。