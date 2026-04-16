戦時中の１９４４年１２月７日に発生した紀伊半島沖を震源とする昭和東南海地震について、三重県尾鷲市の職員が１５日、市内の高齢者施設を訪れ、高齢者から体験談を聞き取った。

市は「体験者の声を伝えることで、市民の防災意識を高めたい」としている。

市は防災活動として、市防災危機管理課の職員が定期的に小中学校などに赴き、過去に起こった災害について説明し、事前の備えや避難の重要性などを呼びかけている。昭和東南海地震は戦時中に発生したため、被害の詳細な記録は残っていないが、市内で６５人が亡くなり、８００棟以上の建物被害があったとされ、写真やデータを基に伝えてきた。

市は１９８４年に昭和東南海地震の体験談集を作ったが、編集に携わった職員はすでに退職している。発生から８０年以上がたち、体験者から直接話を聞く機会を設けることも難しくなっている。「体験者の生の声」を市民に伝えたいと、職員が聞き取り調査をすることになった。

この日、防災危機管理課の久保将太さん（２９）らは、高齢者施設の世古直美さん（９６）と山本ななさん（９４）を訪ね、当時の様子を聞いた。学徒動員で港近くの缶詰工場で働いていたという世古さんは「大きな水槽が割れて、水が噴き出していた。逃げる時、（津波で）堤防は見えなくなっていた。お嬢さんみたいな人もなりふり構わず一目散に走って逃げた」などと振り返った。

女学校で授業を受けていたという山本さんは「揺れは長かった。その夜は大きな余震が何回もあった」と話し、地震の後には「役場から（被害について）しゃべらないようにという回覧板が回ってきた」などと、戦時下で情報統制が行われていたとの認識を示した。

山本さんは「風化しないよう、私たちには伝える義務がある」と話し、久保さんは「自分では体験してないが、２人のお話をしっかりと伝えていきたい」と応えた。

市は２人の証言内容を資料としてまとめ、今後の防災活動に生かすことにしている。久保さんは「２人の体験談を取り入れることで、より深く語ることができる。今後もできる限り聞き取りを行い、次の世代に語り継いでいきたい」と話した。