渡嘉敷来夢や山本麻衣ら8名が自由契約選手リスト入り…富士通の伊森可琳は現役引退

4月16日、Wリーグは自由契約選手リストを更新し、渡嘉敷来夢（アイシンウィングス）や山本麻衣（トヨタ自動車アンテロープス）ら8名が新たに同リストに名を連ねた。

現在26歳の山本は、163センチのポイントガード。2017－18シーズン途中に桜花学園高校からトヨタへアーリーエントリーで加入すると、日本代表の主力選手としても活躍。昨年2月にはWNBAのダラス・ウィングスのトレーニングキャンプに参加した。アメリカ挑戦を経て迎えた2025－26シーズンは、リーグ戦25試合の出場で1試合平均10.3得点2.8アシストを記録。トヨタ自動車のファイナル進出に大きく貢献した。

また、アイシンからは日本代表でも活躍する34歳の渡嘉敷と、桜花学園高校時代から渡嘉敷とチームメートだった岡本彩也花、日本代表経験を持つ25歳の野口さくら、アイシン一筋7年目の山口奈々花がFAに。アイシンはこの2週間で11人もの選手が同リストに公示されている。

なお、この日公示された選手8名のうち、富士通レッドウェーブの伊森可琳は、今シーズン限りで現役を引退することを表明。「学生の頃から社会人になっても日本一を目指す環境に居続けることができたのは、私の力ではなく周りに恵まれての縁があったからだと思います。素晴らしい経験ができたことに感謝していますが、辛いことばかりでした。このタイミングではありますが自分の気持ちに正直になってこの選択ができました。最後になりますが、素敵なチームメイトに恵まれた3年間、本当にありがとうございました！」と、コメントを寄せた。

4月16日付で公示された選手の一覧は以下の通り。掲載された選手は今後引退、他チームへの移籍、自チームへの残留などの可能性がある。

◆▼「Wリーグ自由契約選手リ高田栞里（山梨クィーンビーズ）

野口さくら（アイシンウィングス）



山口奈々花（アイシンウィングス）



渡嘉敷来夢（アイシンウィングス）



岡本彩也花（アイシンウィングス）



伊森可琳（富士通レッドウェーブ）



安江沙碧梨（富士通レッドウェーブ）



山本麻衣（トヨタ自動車アンテロープス）





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