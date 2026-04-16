ひき肉のうまみを豆腐にまとわせるイメージで！「麻婆豆腐」【定番おかずの新しい作り方】
【画像で確認】より簡単でおいしい「定番おかずの新しい作り方」バリエ10品
市販の素で作る人も多い「麻婆豆腐」。でも、1から自分で作る味わいもまた格別です！ 雑誌『レタスクラブ』の読者アンケートでも、「よりおいしく作りたいと思う定番料理」に麻婆豆腐が挙がりました。そこで、簡単で超おいしい麻婆豆腐の作り方と新ワザを、料理研究家・小田真規子さんに教えていただきました！
教えてくれたのは
▷小田真規子さん
料理研究家。再現しやすく食べ疲れない家庭料理をモットーに、雑誌や書籍で食の情報を発信する。『なんかおいしくないので料理をおいしくするコツ知りたいです！』（インプレス）など著書は多数。
■麻婆豆腐
うまみ満点の煮汁を吸ったふっくら豆腐にもん絶！
【おいしく作る新ワザ】
1．まずひき肉を炒めて脂を出し、こうばしい香りを出してから豆腐にうまみを吸わせる。
2．水溶き片栗粉は充分加熱して、しっかりとろみをつける。
＜材料・2〜3人分＞＊1人分399kcal／塩分3.8g
・豚ひき肉・・・ 100g
・もめん（または絹ごし）豆腐・・・ 1丁（約300g）
・長ねぎの粗みじん切り・・・ 1/2本分（約50g）
■A
└しょうがのみじん切り・・・ 1かけ分
└にんにくのみじん切り・・・ 1/2片分
└豆板醤 ・・・小さじ1
■B＜混ぜる＞
└酒、みそ ・・・各大さじ2
└砂糖、しょうゆ ・・・各小さじ2
└水 ・・・130ml
■水溶き片栗粉
└片栗粉、水・・・ 各大さじ1
サラダ油
＜作り方＞
1．豆腐の水けをしっかりきる
バットにペーパータオル2枚を重ねて敷き、豆腐を2cm角に切って並べ、約10分おいて水けをきる。
2．ひき肉を炒めてから豆腐を煮る
フライパンに油大さじ2を中火で熱し、ひき肉を広げ入れて約1分焼く。色が変わってきたら1〜2分炒め、香りが立って脂が出てきたらAを加えて1〜2分炒める。Bを加え、煮立ったらを1を加え、豆腐がくずれないように時々フライパンを揺すりながら約2分煮る。
香味野菜と辛みは後入れで風味をアップ
ひき肉をしっかり炒め、肉の臭みを消してから香味野菜と豆板醤を投入。香りと辛みが際立ちます。
3．とろみをつける
ねぎを加えて混ぜ、中心をあけて水溶き片栗粉を少しずつ加える。そのつどへらで底をこするように静かに混ぜ、ふつふつするまで約1分煮てとろみをつけ、好みで粉ざんしょうかこしょうをふる。
＊ ＊ ＊
作り方の手順は簡単。でも、ちょっとしたコツを知っているかどうかで、味わいはぜんぜん違ってきます。とくに、香味野菜の後入れは目からウロコ！ ぜひ作ってみてくださいね。
レシピ考案／小田真規子 撮影／澤木央子 スタイリング／しのざきたかこ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／渡辺ゆき
文＝高梨奈々