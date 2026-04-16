準決勝敗退も、選手たちを称えたバンコク・Uのスリパン監督（写真は25年２月）。（C）Getty Images

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　タイのバンコク・ユナイテッドは４月15日、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）の準決勝第２戦でガンバ大阪とホームで対戦した。

　８日にアウェーで行なわれた第１戦は１−０で勝利したなか、第２戦はまさかの０−３で完敗。アグリゲートスコア１−３で敗れて準決勝敗退となった。

　タイメディア『BallThai』によれば、バンコク・Uのトッチタワン・スリパン監督は「Jリーグのレベルの高さは理解していた。このような試合展開は予想していた」と試合を振り返る。

「日本のチームのインテンシティの高さは認めざるを得なかった。彼らのプレッシング、アグレッシブなプレー、そして正確なパスワークに苦戦した。我々はできる限りボールポゼッションを維持するなど、様々な対策を講じた。しかし高い水準を示した相手を称賛しなければならない」
 
　決勝まであと一歩届かなかったものの、指揮官は選手たちを称賛。またファイナルに進むG大阪にも敬意を示した。

「このラウンドまでチームを導いてくれた選手一人ひとりを称賛する。ここまで来られたのは、彼らの決意や努力、そして全力で取り組んだおかけだ。私は、全力を尽くしてくれた選手たちを誇りに思う。選手たちには悲しむ必要はないと伝えたが、残念な気持ちになるのは当然だろう。私も同じように思っている。ここまで来たからには、当然大きな期待を抱いていた。決勝進出を果たしたガンバ大阪を祝福する」

　そして最後に「すべてのファンに感謝するとともに、今日がっかりさせてしまったことをお詫びしなければならない。バンコクのファンだけでなく、すべてのクラブのファンが声援を送ってくれた。これは、私と選手たちがこれまで見たことのない光景だった。本当にありがとう」と締め括った。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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