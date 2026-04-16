俳優の竹内涼真（32）が16日、自身のインスタグラムを更新。主演ミュージカルの公演3時間前の上演中止発表を謝罪した。

東京建物Brillia HALL（豊島区立芸術文化劇場）で上演中の竹内が主演するミュージカル「奇跡を呼ぶ男」が出演者の体調不良のためこの日の公演を中止すると発表。午後1時の公演開始の約3時間前の午前10時15分の発表となった。

竹内は「今日の公演を楽しみにしてくださっていた皆様 本当にごめんなさい。心からお詫び申し上げます」と突然の中止を謝罪した。

「公演3時間前という時間の発表なってしまって本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです」と謝罪を重ねた。

「ただ ギリギリまで公演を検討した結果であり、稽古からカンパニー全員で積み上げてきた作品のクオリティを下げずにベストな状態でお客様に届けることを最優先にした結果です。どうか理解していただけると嬉しいです」と理解を求めた。

「またベストなコンディションでみなさんをお出迎えできるよう全力を尽くします。待っていてください」と呼びかけた。