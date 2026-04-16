G7＝主要7か国の財務大臣・中央銀行総裁会議がアメリカ・ワシントンで開かれ、中東情勢をめぐり混乱する世界経済などについて議論されました。会議に出席した片山財務相は、15日に高市首相が発表した、アジアへのおよそ1兆6000億円の金融支援について説明したということです。

片山財務相

「アジア各国に対して緊急対応として、石油等の物資調達やサプライチェーンの強靱化の取り組みを資金面で支援するとともに、構造的対応として、エネルギー供給力強靭化に向けた資金面や技術面での支援を行う等を紹介」

また、会議の中では「ホルムズ海峡の自由通航も含め、この事態をできるだけ沈静化に持って行かなければいけないとの共通認識はあったと思う」と述べました。

一方、会議に先立ち片山財務相はアメリカのベッセント財務長官と会談しました。為替について、日米で緊密にアップデートさせることで合意したということです。日銀の金融政策については議題にならなかったということです。

中東情勢の先行きが読めないことから、今回のG7会合で共同声明は出されませんでした。

アメリカとイランの協議の行方は世界経済に与える影響も大きく、各国がその結果を待つことになります。