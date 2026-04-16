アレクサンダー（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/16】モデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーが4月15日、自身のInstagramを更新。家族のプールショットを公開し反響が寄せられている。

【写真】元AKBの自称“ヒモ夫”「贅沢」家族全員でプールでの朝ごはんショット

◆アレクサンダー、プールでの朝ごはんショット公開


アレクは「楽しい朝ごはん」とつづり、写真を投稿。家族でプールに入り、アレクは次女を、妻で実業家・タレントの川崎希は長男を抱っこし、長女は腕に浮き輪を付けて浮いている姿を公開した。またプールには大きなプレートにパンやサラダ、オムレツやフルーツ、グラノーラ、ヨーグルトなどが乗っており、普段では味わえない朝ごはんの様子となっている。

◆アレクサンダーの投稿に反響


この投稿には「豪華で素敵な朝ごはん」「夢がある」「贅沢な時間素敵」「家族仲良しで最高」「みんな可愛い」「ボリューム満点」などと話題となっている。

アレクサンダーと川崎は、2013年2月に結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児が誕生した。（modelpress編集部）

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