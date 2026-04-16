◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

現役で野球をやっていた学生時代を含め、いくつか忘れられない試合がある。その一つが、２０１０年６月１０日の大学野球選手権準々決勝（神宮）。私が所属していた同大は、東海大の菅野（現ロッキーズ）に７回参考ながらノーヒットノーランを食らった（結果は０―７）。圧倒的な実力の差を感じ、目の前が真っ暗になったのを覚えている。

その試合で菅野とバッテリーを組んでいたのが、今季から阪神に加入した同学年の伏見だった。４番としても３打数１安打１打点。出場メンバーにすら入れなかった私は、スタンドから同い年のスターを見つめるしかなかった。その他にも伊志嶺（ロッテ）、田中（広島）、坂口（巨人）ら後にプロ入りする選手が先発に並んだ東海大。１６年たった今でも忘れられない。

「覚えてるよ。確かに、あの時のメンバーはすごかったな。まだ２０歳の時か（笑）」。伏見に当時のことを聞くと懐かしそうに話してくれた。一方で、同大の「５番・捕手」として出場していたのが小林（巨人）。この時は後に菅野と黄金バッテリーを組んで一時代を築くことは想像できなかったが、だからこそいろんな意味で印象的な試合だ。

前職を入れれば今年で記者１３年目。まさか、あの伏見を間近で取材する機会に恵まれるとは思っていなかった。プロ１４年目は新天地で野手最年長という異例の環境だが「チームが落ち込んできた時とか、そういう時に支えになれるように」と縁の下の力持ちになっている。東海大と同じ縦じまのユニホーム姿を見る度に、もっともっと頑張らないと…という気持ちになる。（阪神担当・中野 雄太）

◆中野 雄太（なかの・ゆうた）２０２２年入社。小学３年から大学４年まで野球一筋。担当球団は２３年が巨人。２４年から阪神。