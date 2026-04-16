「THE RAMPAGE」の神谷健太（30）が16日までに自身のインスタグラムを更新。持病の群発頭痛を公表した。

神谷は黒い背景に白字で「群発頭痛」と書いた画像を投稿。「皆さん『群発頭痛』という言葉をご存知ですか？有病率は全人口の約0.1%と非常に稀だそうです。自殺頭痛と呼ばれ尿路結石・心筋梗塞と並び世界三大激痛と言われています」と記した。

そして、「僕は10年以上前から群発頭痛という持病を持っています」と持病と10年以上戦っていることを公表。「人によって群発期という発作が起きる期間はそれぞれですが僕の場合は2年に1回1ヶ月程です。そして今年僕は1週間前に群発期に入りました」と現在、症状が出ていることを明かした。

「なぜこのような投稿をしようと思ったのかと言いますと、あるアーティストさんや著名な方が同じ群発頭痛を公表して一緒に戦っているんだと僕自身すごく勇気や乗り越える糧になっています」と公表した理由を述べ、「そしてこの群発頭痛をより色々な方に知って頂ける事で救える事が沢山あると思うので発信させて頂きました」と続けた。

「最後に群発頭痛をお持ちの皆さん本当に辛いですね。晴れる日を目指して一緒に頑張りましょう」と呼びかけた。