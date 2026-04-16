☆ヤクルト―ＤｅＮＡ（１８：００・神宮）ヤクルト＝松本健、ＤｅＮＡ＝デュプランティエ

ヤクルトは開幕から１５試合を消化して１１勝４敗の勝率・７３３。２位の阪神と０・５ゲーム差でセ・リーグの首位に立っている。

カード別ではＤｅＮＡとの４試合に４勝。このカードで開幕５連勝となれば

５４年＝○○○○○○○●

９３年＝○○○○○●

２１年＝○○△○○○○●

５年ぶり４度目。引き分けを挟まずに５戦５勝なら３３年ぶりだ。

好調の要因は防御率２・４２でセ・リーグ１位の投手陣だろう。昨年は３・５９の最下位だから対照的。その中でもＤｅＮＡ戦は、ともにカード別最多の３セーブ、５ホールドとリリーフ投手の働きが目立つ。

抑えを務める新外国人のキハダは、ここまで６試合を無失点。６セーブとチームを支えている。初登板からの連続試合セーブは、２２年に巨人の大勢がマークした７試合が最長。次の登板でもセーブを挙げて、大勢の記録に肩を並べられるか。

（その他のカード）

☆阪神―巨人（１８：００・甲子園）阪神＝ルーカス、巨人＝田中将

☆ロッテ―日本ハム（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝木村、日本ハム＝細野

☆オリックス―西武（１８：００・京セラドーム大阪）オリックス＝寺西、西武＝菅井

☆ソフトバンク―楽天（１８：００・北九州）ソフトバンク＝大津、楽天＝藤原