◇MLB パドレス 7x-6 マリナーズ(日本時間16日、ペトコ・パーク)

パドレスが9回に5点を奪うなど0-6から6点差をひっくり返し、サヨナラ勝利で7連勝を飾りました。

パドレスは5回までに6失点しますが、6回裏にボガーツ選手の3号2ランで2-6と追いすがります。スコアそのまま後がない9回、先頭のマチャド選手が四球を選ぶと、続くシーツ選手が2塁打を放ち、無死2、3塁のチャンスを作ります。1死後、フランス選手がピッチャーへの内野安打で1死満塁とチャンス拡大。ここで代打のタティスJr.選手がライトへの犠牲フライを放ち、まず1点を返して3-6とします。

続いて状況は2死1、2塁の場面。パドレス打線はここからさらに本領発揮します。後続のカンプサノ選手がタイムリーで続き、4-6と2点差。さらにロレアノ選手もレフトへのヒットでつなげ1点差に詰め寄ります。

パドレスはなおも2死1、2塁のチャンスで打席を迎えたのはメリル選手。追い込まれながらも5球目のシンカーを逆方向レフトへ流し打ち。これがレフト線際に落ちるタイムリー2塁打となります。打球がフェンスに跳ね返る間にランナー2人が一気に生還。一挙5点を奪ったパドレスが劇的なサヨナラ勝ちを収めました。

この勝利でパドレスは7連勝を記録。また18試合を終え、12勝6敗、勝率.667と両リーグ通じて全体2位の勝率を維持しています。同じナ・リーグ西地区のドジャースが14勝4敗で勝率.778と首位を走っていますが、それに次ぐ圧巻の強さを見せつけています。