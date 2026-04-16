田中麗奈（45）らが所属する大手芸能事務所テンカラットと、10年11月に声優ユニットとしては初の日本武道館単独ライブを開催した「スフィア」を擁する声優事務所ミュージックレインが共同で新人発掘・育成プロジェクト「OPALIS」（オパリス）を開催する。16日、都内で記者会見を開き、発表した。

OPALISは俳優、声優発掘のみならず、双方のフィールドで活躍できる才能の育成、開花までを一気通貫するプロジェクト。田中、井浦新（51）高良健吾（38）中条あやみ（29）らが所属する芸能プロダクションのテンカラットと、スフィアの戸松遥、豊崎愛生ら人気と実力を兼ね備えた女性声優を輩出し、黎明（れいめい）期から声優アーティスト・ユニットをヒットに導いてきたミュージックレインの2社がタッグを組んで発足し、次世代のハイブリッドな表現者の育成を目指す。

第1弾発掘企画として、5月23、24日の東京を皮切りに6月6日に大阪、同7日に名古屋、同13日に札幌、同14日に仙台、同20日に福岡、同21日に沖縄でワークショップを開催。5月24、6月14日の仙台でスフィアの豊崎愛生、同20日の福岡、同21日の沖縄でスフィアの寿美菜子が、初の特別ワークショップを開催する。第2弾として6〜10月にオーディションを実施し、選抜された育成メンバーは、定期公演やコンテンツ発信、さまざまなレッスンなどの育成体制の中で、しっかりと基礎を固めながら才能を開花させヒットを目指す。

応募資格は、5月時点で満12歳（中学生以上）から20歳まで。性別、国籍不問（日本国内在住に限る）で特定のプロダクション、マネジメント、レコード会社、音楽出版社との契約がないこと。募集期間は5月15日午後5時までとなっている。